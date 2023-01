Top&Flop – Napoli fuori dalla Coppa Italia, Felix manda la Cremonese ai quarti

Sconfitta amara del Napoli che sembrava avere la gara sotto controllo, perde ai rigori dopo un errore di Lobotka. Ecco a voi il Top e il Flop della gara:

Top: Il top della gara è Simeone, dopo tante panchine e dopo pochi minuti giocati durante queste gare, il cholito ha fatto una gara strepitosa da tutti i punti di vista. Grandissimo gol da attaccante vero e tante giocate da giocatore che sa dialogare con i compagni. Da annotare però il clamoroso gol sbagliato sotto porta dopo il colpo di testa di Osimhen.

Flop: Il flop invece purtroppo è Lobotka, non per la gara che ha giocato discretamente ma per il rigore sbagliato che ha condannato il Napoli all’eliminazione dalla Coppa Italia.