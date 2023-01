Repubblica – Fumata bianca in arrivo nelle prossime ore per l’affare Sirigu-Gollini

L’affare Sirigu-Gollini dovrebbe chiudersi entro qualche ora.

L’edizione odierna de La Repubblica ha parlato dello scambio tra portiere azzurro e portiere viola, trattativa che convince entrambe le parti: Gollini è oramai chiuso da Terracciano in maglia viola e a Napoli potrebbe avere un minutaggio maggiore, discorso quasi identico per Sirigu che a differenza di Gollini non ha mai esordito con gli azzurri, sia per una questione tecnica sia per una questione fisica, dati i problemi accusati perennemente in questi primi mesi di stagione. Sarà un’occasione di riscatto per entrambi i calciatori. La fumata bianca dell’affare potrebbe tuttavia arrivare già nella giornata odierna.