Seduta mattutina al Konami Center per gli azzurri, i calciatori che hanno giocato ieri sera contro la Cremonese hanno svolto un allenamento di scarico, invece il restante lavoro in palestra e poi sul campo dei lavori di forza. Da segnalare Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto intera seduta in gruppo.