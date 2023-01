Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Rai 2 del calciomercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Azzedine Ounahi, ora è molto distante dal Napoli. Sul marocchino si avvicina il Leeds, più distaccati Leicester e Paris Saint-Germain. Novità sul mercato in uscita che riguarda Diego Demme, Alessio Zerbin e Salvatore Sirigu. Demme resta sicuramente a Napoli. Su Alessio Zerbin spunta il Lecce, dopo Bologna e Sampdoria. Nei prossimi giorni, in chiusura il passaggio di Salvatore Sirigu alla Fiorentina, in prestito, e di Pierluigi Gollini a Napoli, prestito con diritto di riscatto”.