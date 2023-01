Napoli-Cremonese, Alvino spiazza tutti: “Io avrei fatto così”

Dopo la debacle del Napoli contro la Cremonese, in molti hanno puntato il dito contro Luciano Spalletti. L’allenatore è incolpato della sconfitta per il massiccio turnover che ha effettuato, cambiando 10 calciatori su 11 rispetto alla formazione titolare. Ad andare controcorrente è Carlo Alvino, che si schiera dalla parte dell’allenatore toscano.

Ecco le sue parole: “Fossi stato in Luciano Spalletti non ne avrei cambiati solo dieci, ma undici su undici. Avrei schierato anche Salvatore Sirigu dal primo minuto contro la Cremonese. Se non metti in campo calciatori come Simeone, Ndombele e tanti altri con la compagine ultima in classifica, quando li fai giocare? Sono deluso, arrabbiato, ma non me la prendo con Spalletti“.