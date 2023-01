Mattino – Spalletti: “Siamo delusi, potevamo fare meglio…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti nel post partita di Napoli-Cremonese.

Il tecnico toscano ha espresso il suo dispiacere per l’eliminazione in Coppa Italia: “C’è tanta delusione. Abbiamo creato tanto ma senza sfruttare. Abbiamo avuto una disattenzione e per questo siamo rammaricati. Non siamo stati bravi a chiuderla quando dovevamo farlo. Di occasioni clamorose ne abbiamo avute, in ogni caso l’avevamo in gestione, come qualità siamo stati superiori. Ma loro sono stati bravi a sfruttare l’episodio in area. Loro sono stati abili, noi dovevamo stare attenti a non dare quell’occasione che hanno sfruttato. Siamo fuori ed è questa una cosa che mi dispiace. Potevamo fare meglio, non ci siamo riusciti: era una competizione dove volevamo andare avanti”.