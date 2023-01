Martino: “Spalletti ha scelto gli uomini giusti, i titolari hanno fatto peggio”

Carmine Martino ha analizzato l’eliminazione dalla Coppa Italia del Napoli.

A Radio Kiss Kiss Napoli ha difeso le scelte iniziali di Spalletti, puntando il dito sugli ingressi della ripresa che hanno peggiorato una situazione non idilliaca: “Penso che Spalletti abbia fatto le scelte giuste, anche per dare più minuti nelle gambe a calciatori che non aveva giocato e nell’economia della partita. Infatti sono stati i titolari, entrati nel secondo tempo, a giocare decisamente peggio rispetto a chi era partito titolare contro la Cremonese. L’arbitraggio non mi ha convinto, soprattutto nella gestione dei cartellini e nell’occasione del rigore negato su Gaetano”.