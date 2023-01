Luca Marelli: “Arbitraggio pessimo di Ferrieri Caputi ieri sera!

Luca Marelli, ex arbitro e corrispondente arbitrale di Dazn, si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli sull’arbitraggio di ieri.

La direzione di Ferrieri Caputi non è stata ottimale secondo Marelli: “Ferrieri Caputi non ha arbitrato nel migliore dei modi ieri al Maradona, in alcune occasioni non ha preso le decisioni giuste. Sul contatto da rigore nel primo tempo con protagonista Gaetano non può intervenire il Var perchè viene considerata l’interpretazione dell’arbitro e l’intensità. Credo che l’errore sia dovuto anche alla vicinanza dell’arbitro con il contatto stesso”.