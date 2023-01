Emanuele Calaiò, ex calciatore di Napoli e Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Salernitana-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Cosa ne penso del derby Salernitana-Napoli? E’ chiaro che in casa Salernitana c’è tanta confusione, il ritorno di Nicola dimostra che non hanno le idee chiarissime in società. Conosco la piazza di Salerno, ci tengono tantissimo alla gara e per il Napoli sarà una trasferta ostica. Gli azzurri dovranno far emergere le qualità superiori per vincere“.