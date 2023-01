Giuseppe Ambrosino terminerà la sua stagione in Serie B con la maglia del Cittadella.

L’ufficialità del suo passaggio dal Como al Cittadella con la stessa formula del prestito dal Napoli è stata resa nota dalla Lega Serie B pochi minuti fa. L’attaccante di proprietà degli azzurri aveva svolto bene la prima parte di stagione, al termine del quale ha deciso di cambiare rotta, per dirigersi in territorio veneto e continuare il suo percorso di crescita in Serie B.