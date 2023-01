La Cremonese elimina il Napoli, Fedele sbotta: “Non me ne capacito”

Dopo l’eliminazione del Napoli in Coppa Italia per mano della Cremonese, Enrico Fedele è intervenuto a Televomero per parlare della disfatta azzurra.

Di seguito le sue parole: “Prendete un secchio d’acqua: mi devo svegliare. La cosa assurda è che abbiamo preso la rete del 2-2 con i titolari in campo. Il Napoli aveva un percorso facilitato: c’era la Roma in casa, poi la semifinale con la vincente tra Fiorentina e titolare. Raspadori e Gaetano hanno giocato fuori ruolo. Perché questo turnover?”.

Infine, Fedele ha concluso: “Quella contro la Cremonese era una partita importante. Non puoi sostituire dieci calciatori tutti insieme perché non hanno mai giocato insieme. Luciano Spalletti avrebbe dovuto confermare l’asse portante della squadra, quei sei, sette giocatori insostituibili. Poi al sessantesimo il toscano avrebbe potuto inserire le cosiddette ‘riserve’. Non me ne capacito, sono incredulo: il Napoli non può uscire con la Cremonese”.