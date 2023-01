Sembra tutto fatto per lo scambio tra portieri tra Napoli e Fiorentina, i protagonisti sono Sirigu che vestirà la casacca viola e Gollini che farà il percorso inverso. L’operazione, secondo la radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli, è in dirittura d’arrivo, ma probabilmente non sarà questa la settimana decisiva per la chiusura.