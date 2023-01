Gazzetta – Spalletti: “Siamo stati al di sotto delle nostre possibilità…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti nel corso del post partita Napoli-Cremonese.

Queste le parole del tecnico toscano: “Siamo dispiaciuti, non siamo stati bravi come al solito nella gestione della partita e della palla, poi però eravamo in completa sicurezza. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Abbiamo preso il 2-2 un po’ per caso e, prima e dopo, sprecato tanto, così abbiamo messo in discussione una gara che avevamo in controllo. Ci sono partite in cui non puoi permetterti un minimo errore se prima non sei riuscito a chiuderle, avevo messo dentro Kim anche per non rischiare. E invece poi loro sono stati bravi a trovare l’episodio a favore. Funziona così nel calcio, la squadra deve restare sempre in equilibrio e non deve concedere neanche mezza occasione se vuole portare a casa la partita. È una competizione a cui tenevamo tanto, ci dispiace per l’eliminazione”.