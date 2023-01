Fedele: “Troppi cambi di formazione, alcuni azzurri hanno giocato male”

Enrico Fedele, opinionista sportivo a tinte azzurre, si è espresso sull’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia.

A Televomero ha avuto modo di dare la sua opinione sulla partita di ieri sera contro la Cremonese, svelando anche di confidare nella lotta per la vittoria della competizione: “Troppi cambi per Spalletti dall’inizio. Giocare insieme in allenamento e in partita è completamente diverso. Politano e Raspadori hanno giocato male, stessa cosa Anguissa e Ndombele che non hanno offerto trame di gioco. Pensavo onestamente che il Napoli potesse andare fino in fondo nella Coppa Italia”.