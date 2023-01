Di Napoli: “Peccato per l’eliminazione, il Napoli non doveva uscire dalla Coppa”

Arturo Di Napoli, conosciuto nell’ambiente azzurro in quanto ex calciatore ed attualmente allenatore, ha parlato di Napoli-Cremonese.

A Tuttomercatoweb Radio si è espresso così sulla sconfitta ai rigori: “Il Napoli ha approcciato al match con troppa sufficienza e convinzione di aver già vinto. Onestamente non poteva uscire così dalla Coppa, un trofeo a cui si poteva ambire assolutamente e in cui sono uscite anche altre big in questa stagione. C’erano tutti i presupposti per puntare alla vittoria”.