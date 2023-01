Paolo Del Genio, giornalista tifoso del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli della sconfitta del Napoli di ieri. Ecco cosa ne pensa:

“Iniziare con più titolari? Ma devi sempre chiudere queste partite. Vedi Cremonese-Napoli con i titolari e la sbloccammo solo all’82’. Per me i titolari che erano entrati dovevano fare il terzo gol. Un errore può capitare ed è capitato a Bereszynski, ma voi volevate far giocare anche questa a Di Lorenzo? Il Napoli ne ha vinto 15 su 18 con due pareggi e una sconfitta, sono cose straordinarie, non normali come qualcuno vuole far passare”.