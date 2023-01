De Maggio: “Accusare l’arbitro significa trovare alibi! Non ci sono colpe di Meret”

Valter De Maggio è ritornato sulla gara di ieri durante la trasmissione “Radio Goal”, in onda su Kiss Kiss Napoli.

Il conduttore del programma sopra citato ha difeso Meret e si è espresso sull’arbitraggio, in relazione al quale ritiene non si possa mai analizzare l’andamento di una partita: “Non vedo colpe di Meret sui goal presi ieri, ho letto di persone che ne hanno criticato l’operato e ritengo che debbano cambiare lavoro. Non ritengo l’arbitraggio una giustificazione, è l’alibi di chi perde. Nonostante questo la prova di Ferrieri Caputi non è stata assolutamente all’altezza ieri sera”.