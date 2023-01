Criscitiello: “Il Napoli giocherà un derby su un campo agevole, è una gara a sé”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, attraverso le frequenze di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, ha espresso la sua sulla situazione dei club di Serie A e del Napoli: “Le società italiane non hanno fatto nulla nel mercato invernale, paradossalmente si è rinforzato il Napoli che non aveva bisogno di niente, ma lo ha fatto in maniera intelligente. Adesso c’è il derby Salernitana-Napoli, che è una gara a sé, ma negli 11 contro 11 non c’è paragone. Ad oggi vedo un Napoli che giocherà su un terreno agevole, questa è la mia previsione”.

Inoltre, Criscitiello, ha aggiunto: “Ad inizio agosto il Napoli non era la squadra più forte, ma per quanto espresso finora, il Napoli è la più forte non solo negli 11 contro 11, ma lo è anche nei 18 perché la vera forza è la profondità della rosa. Non c’è una prima donna nel Napoli, questa squadra è stata costruita da Giuntoli in maniera intelligente perché non ha inseguito il nome, ma la competenza”.

“Il Napoli sta dando uno schiaffo alle grandi del Nord e sta dominando dimostrando capacità calcistica, imprenditoriale, qualità d