Collovati: “Il Napoli può perderlo da solo lo scudetto, sono molto solidi”

Fulvio Collovati ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport sul momento del Napoli.

L’ex calciatore ed ora opinionista ritiene che siano gli azzurri i favoriti assoluti per la vittoria del tricolore, avendo un vantaggio importante in termini di classifica ed una squadra con un’identità oramai consolidata dopo un anno di gestione spallettiana: “Il Napoli ha tutti i mezzi per vincere. Può perdere da solo lo scudetto, hanno una squadra solidissima e calciatori singoli che stanno facendo davvero bene, da Osimhen a Kvara per passare a Kim, che ad oggi è stato ed è uno dei difensori più forti della Serie A”.