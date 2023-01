Alvino sulla gara di ieri: “Fossi stato a Spalletti avrei messo anche Sirigu”

La Cremonese ha fatto un miracolo al Maradona contro il Napoli ai calci di rigore nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ci sono stati tanti pareri sulla risultato e sulla prestazione degli azzurri, dando e non dando la colpa a Spalletti; Carlo Alvino invece è andato controcorrente, ecco quanto detto:

“Fossi stato in Luciano Spalletti non ne avrei cambiati solo dieci, ma undici su undici. Avrei schierato anche Salvatore Sirigu dal primo minuto contro la Cremonese. Se non metti in campo calciatori come Simeone, Ndombele e tanti altri con la compagine ultima in classifica, quando li fai giocare? Sono deluso, arrabbiato, ma non me la prendo con Spalletti”, le parole del cronista Carlo Alvino. Naturalmente, quanto a Sirigu, quella del giornalista è una provocazione. L’ex Genoa non ha giocato perché in odore di cessione (alla Fiorentina, ndr).