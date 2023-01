Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della sconfitta del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il ko in Coppa Italia? Per me ha inciso solo oggi e forse domani ma poi si volta pagina. C’è, immagino, il dispiacere di aver lasciato la qualificazione, peraltro nella parte finale della partita: credo sia stata tutta una questione di testa. La verità è che dopo un inizio di problemi di amalgama per i tanti cambi, poi dopo Spalletti aveva sistemato le cose, trovando la giusta posizione a Gaetano. Doveva solo gestire il 2-1, poi i titolari non sono entrati benissimo sotto l’aspetto mentale e si è subito un gol evitabile”.