Agente Demme: “Diego rimarrà al Napoli! Decisivo un colloquio con Spalletti!

L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, ha fornito importanti novità sul futuro del centrocampista azzurro.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il suo procuratore ha ritenuto opportuno tranquillizzare l’ambiente sul suo futuro, facendo anche riferimento all’episodio decisivo che avrebbe convinto l’ex Lipsia a rimanere. Infine, ha voluto chiarire e confermare il motivo della sua assenza tra i convocati per il match di ieri: “Diego rimarrà a Napoli senza alcun dubbio. Ha avuto un colloquio molto positivo con Spalletti, il quale gli ha ribadito stima e fiducia totale per il prosieguo della stagione, un particolare che ha fatto molto piacere al ragazzo e che l’ha convinto a rimanere. Il mercato è aperto ma la considerazione dell’allenatore per Diego è un motivo importantissimo per non andare via. Ieri non è stato convocato per la nascita della figlia”.