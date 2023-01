Zola elogia gli azzurri: “Il Napoli è una squadra europea, mi entusiasma”

Gianfranco Zola ha commentato con trasporto il momento stagionale vissuto dal Napoli di Luciano Spalletti. Intervistato da DAZN in compagnia di Ciro Ferrara, l’ex attaccante della formazione partenopea, oggi allenatore, ha affermato: “Sinceramente mi sono entusiasmato, non solo per l’affetto che mi lega a questa squadra, ma per il Napoli in cui gioca a calcio, per come interpreta le partite, per la qualità che ci mette. E’ molto difficile non apprezzare questa squadra. Lo stadio Diego Armando Maradona è un fattore importante? Ciro Ferrara lo sa meglio di me, è un fattore importantissimo. Quando una squadra esalta la gente così, può diventare un’alchimia perfetta”.

Zola ha poi aggiunto: “Scudetto o Champions? Vorrei pensare che il discorso Scudetto fosse già chiuso, ma il campionato italiano è forte e competitivo. Il vantaggio acquisito dal Napoli, e come l’ha acquisito, fa pensare bene, teniamo tutti le dita incrociate. Può fare bene anche in Champions? Non è un momento clou, questo… Da qui a due mesi, quando si giocheranno le fasi finali, allora sarà un’altra storia e potremo fare previsioni”.

“Il Napoli è una delle squadre più europee in Italia, anzi, in assoluto è la più europea. Più che del nostro campionato, esprime cose di campionati più competitivi. Una squadra che costruisce benissimo dal basso, con continuità e qualità eccezionali. Poi ha questa caratteristica che amo, di andare a recuperare palla velocemente, molto alta, con coraggio e organizzazione. Questa è una delle qualità migliori che ha questa squadra. Sono delle doti, capacità che ti permettono di fare bene anche in Champions”.