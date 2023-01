Salernitana, tegola Fazio: lesione per il difensore, salta il Napoli

Ancora brutte notizie per la Salernitana, che dopo aver esonerato Nicola dopo la sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta, deve rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori per un brutto infortunio. Fazio ha riportato una lesione che lo terrà lontano dai campi per diverso tempo. Questo il comunicato diramato poco fa dalla Salernitana: “Gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto in data odierna Federico Fazio presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del polpaccio sinistro avuta i primi minuti nel corso della partita contro l’Atalanta. L’atleta ha già iniziato il percorso fisioterapico e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi controlli radiologici”.