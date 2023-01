Repubblica – Napoli-Cremonese, la probabile formazione di Luciano Spalletti

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi sulla probabile formazione per il match contro la Cremonese in Coppa Italia:

“Luciano Spalletti ha del resto a sua disposizione l’organico al gran completo e si può dunque permettere un robusto turn over, senza temere di stressare troppo la sua squadra alla vigilia del derby di sabato all’Arechi contro la Salernitana. Il tecnico toscano sta infatti pensando ad almeno sei cambi nella formazione titolare, con in rampa di lancio Juan Jesus, Ndombele, Elmas, Simeone, Raspadori, Demme (o Gaetano) e il nuovo rinforzo di gennaio Bartozs Bereszynski. La partita di stasera può essere l’occasione giusta e tireranno il fiato pure altri big del Napoli, in primis Kvaratskhelia e Osimhen. Saranno però almeno altrettanto forti le motivazioni degli azzurri che in questafase della stagione stanno trovando meno spazio, in particolare gli attaccanti Raspadori e Simeone, che sono entrambi affamati di gol e proveranno a trascinare i compagni con il loro entusiasmo”.