Il Mattino – Squadra migliorata tantissimo nei singoli: il focus

Il Napoli si è fatto strada prepotentemente nello scenario nazionale ed internazionale negli ultimi mesi.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, la squadra azzurra ha beneficiato di un exploit generale di diversi calciatori, che individualmente sono cresciuti in maniera esponenziale sotto al guida di Luciano Spalletti: “Proviamo a guardare al microscopio il fenomeno Napoli. In primis le crescite individuali. Osimhen è molto migliorato sul piano tecnico, ha imparato movimenti che ignorava. Ed ha ancora margini di crescita. Lobotka è diventato uno dei centrocampisti più forti d’ Europa. Elmas ha disciplinato il suo modo di stare in campo. Non più una trottola confusionaria, ha anche limato alcuni gesti tecnici. Kvara da potenziale fuoriclasse ma egoista accoppia oggi allo spunto individuale irresistibile lacapacità di vedere il compagno”.