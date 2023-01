Il Mattino – Simeone e Raspadori partiranno dal 1′ contro la Cremonese

Simeone e Raspadori partiranno dal 1′.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, i due attaccanti torneranno a calpestare l’erba del Maradona da titolari. Il quotidiano ha analizzato un tridente inedito, che vedremo con molta probabilità questa sera: “L’idea è quella di un tridente inedito, con Elmas, Simeone e Raspadori mentre a centrocampo potrebbe fare gli straordinari anche Anguissa. In difesa Mario Rui e Rrhamani dovrebbero essere i due reduci del match con la Juventus. Ad arbitrare l’ ottavo di stasera la livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, con un triplete femminile con Trasciatti e Di Monte. In caso di parità al 90′ si va ai supplementari e poi agli eventuali rigori”.