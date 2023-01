Giuffredi: “Due azzurri potrebbero partire a fine stagione”

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Matteo Politano, è intervenuto a Il Bello del Calcio in onda su Televomero: “Raspadori è uno dei calciatori più importanti in circolazione, il suo modulo ideale è il 4-2-3-1 in cui può fare tutti i ruoli. ADL non crede per sua linea aziendale nel settore giovanile. Paragone Napoli-Milan? Non calzante perché i rossoneri acquistano soprattutto all’estero, mentre il Napoli pesca in Italia. Anche se arrivasse lo Scudetto gli azzurri non investiranno su alti ingaggi, per questo credo che Lozano e Zielinski possano effettivamente partire nella prossima stagione.

Spalletti? Il club ha un’opzione per il rinnovo di un anno, se poi arrivasse il tricolore non credo gli azzurri rinuncerebbero a lui. Il suo segreto è saper alzare il livello mentale di ogni singolo calciatore. Kvaratskhelia con Inter e Samp non aveva fatto bene, eppure l’allenatore l’ha stimolato tutta la settimana”.