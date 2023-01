Gazzetta – Spalletti da record: mai così carico e ambizioso nel suo percorso

Luciano Spalletti sta dando indubbiamente il meglio di sè in questa seconda annata partenopea.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo cammino sta diventando sempre più intrigante ed affascinante, grazie anche ad una rosa molto ampia e variegata: “Statistiche a parte, soltanto un crollo improvviso, mentale prima che fisico, potrebbe capovolgere lo scenario. La rosa è ricchissima, Elmas, Raspadori, Lozano, Simeone, Olivera e Ndombele sono titolari supplementari, e anche Spalletti non è mai stato così continuo,concentrato e ispirato. Fin qui il Napoli non è stato neanche lontanamente sfiorato dall’ idea di gestire”.