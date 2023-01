Gazzetta – I giovani sono in cerca di spazio: in sei pronti a farsi valere

Il Napoli può contare su una rosa ampia e di livello in questa annata.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero sei giovani pronti ad esprimersi per giocarsi le proprie carte. La Rosea si è focalizzata su questo aspetto stamane: “Da Ostigard a Ndombele, da Gaetano a Zerbin sono in tanti a sperare di avere un po’ di spazio in più per dimostrare di essere all’ altezza di questo Napoli europeo. Del resto se questa squadra ha mandato in gol 17 giocatori diversi è proprio perché è capace di costruire gioco prescindendo anche dai protagonisti. E ci terrà a farlo al suo debutto Bereszynski, come i tifosi sperano faccia Diego Demme, atteso alla sua ripartenza azzurra”.

Presto verrà anche il loro momento.