Gazzetta – Ballardini pronto per l’esordio: ha scelto il 3-5-2 per la Cremonese

Davide Ballardini ha scelto il 3-5-2 per sfidare il Napoli al Maradona.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, il neotecnico della Cremonese esordirà proprio a Napoli nel match di Coppa Italia di questa sera. Presumibilmente sarà questo il modulo che utilizzerà per provare a mettere in difficoltà gli azzurri. La Rosea ha provato a prevedere i possibili uomini in campo: “Centrocampo a 5 Il nuovo tecnico, che ha alle spalle solo due allenamenti dopo la firma sul contratto di domenica, ha ancora bisogno di conoscere gli uomini a disposizione. Probabile che schieri una formazione con il modulo 3-5-2 in una partita quasi impossibile contro la capolista della serie A. Ovviamente l’ obiettivo rimane il campionato, con la squadra ultima in classifica – ancora senza vittorie e con solo 7 pareggi all’ attivo – e lontanissima dalla zona salvezza (la quart’ ultima è lontana 9 punti). La sfida con il Napoli può servire per capire meglio le caratteristiche dei giocatori a disposizione, anche se Ballardini stava seguendo la Cremonese già da qualche settimana. In attacco accanto a Ciofani, in gol sabato contro il Monza, dovrebbe esserci Okereke, mentre nel centrocampo a cinque il compito di spingere in fascia sarà affidato a Sernicola sulla destra e Valeri sulla corsia di sinistra. Quasi certo anche l’ultilizzo di Castagnetti nel ruolo di regista con Pickel e Meitè ai suoi fianchi”.