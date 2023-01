Corriere del Mezzogiorno Puglia: “Il Napoli fa la corte a Cheddira”

Il Napoli guarda al futuro con grande attenzione. Il club azzurro ha già una lista di calciatori sui quali puntare nella prossima stagione. In attacco con grande probabilità arriverà Walid Cheddira, attaccante marocchino di proprietà del Bari di Luigi De Laurentiis. Il talentuoso calciatore, dopo aver disputato un esaltante mondiale con la maglia del Marocco, sta continuando a segnare in Serie B dove è l’attuale capocannoniere del campionato cadetto.

Il Corriere del Mezzogiorno Puglia parlato del possibile trasferimento di Walid Cheddira, attaccante del Bari, al Napoli: “Domenica compirà 25 anni. Walid Cheddira è il diamante prezioso del Bari di Mignani, finito sulla copertina del calciomercato. A fargli la corte è il Napoli di Spalletti, non tanto per accaparrarselo in questo primo mese di 2023, quanto per assicurarselo in estate. Nella dirigenza napoletana si fa strada l’idea che il bomber di Loreto possa essere un perfetto vice Osimhen”.