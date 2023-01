Cassano duro: “Se fossi un tifoso della Juventus mi vergognerei dell’allenatore”

Nella rubrica Habla con Antonio su Instagram, Antonio Cassano si è sbilanciato così sul primato in classifica degli azzurri: “Napoli-Juventus è stata lo specchio della realtà. Il calcio degli azzurri è pazzesco, meraviglioso, di qualità e idee. Mi fa godere tantissimo. Ma sulla carta il Napoli è molto meno forte della Juve. Spalletti è un genio e lavora sulla squadra. Dopo un estate con sei cessioni di titolari, ha fatto un lavoro incredibile. Invece Allegri ha una squadra piena zeppa di campioni e pensa solo a difendersi e a non prenderle”.

Inoltre, l’ex calciatore barese ha aggiunto: “Le otto vittorie consecutive non le meritava assolutamente, anzi spesso ha fatto gol al novantesimo. Poi quando vai trovare una squadra di qualità molto più dell’Udinese e della Cremonese, arrivi ad un certo che ti fanno una testa tanta e ti danno 5 reti”.

“Se fossi un tifoso della Juventus mi vergognerei dell’allenatore. La Juventus che è una delle squadre più forti al mondo non può fare queste brutte figure e prendere cinque palloni in uno scontro diretto. Il demerito è dell’allenatore che non sa dove è girato” ha concluso Cassano.