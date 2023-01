Bucchioni punge Allegri: “Un suicidio mettere Chiesa sulla stessa fascia di Kvara”

Enzo Bucchioni giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte nel programma “Forza Napoli Sempre”: ““La scorsa estate il Napoli non era certamente tra le favorite. Il lavoro di Spalletti sta facendo rendere al massimo tutti i calciatori. Aggiungendo le sorprese Kvara e Kim, ecco che il Napoli è diventata una squadra che rasenta la perfezione. Le altre stanno deludendo; tra queste, quella che delude di più è la Juventus che era tra le favorite a vincere lo scudetto.

Lo scambio tra Gollini e Sirigu? Può far bene sia alla Fiorentina che al Napoli. Ho l’impressione che Gollini abbia bisogno di una piazza che lo valorizzi facendolo giocare con continuità. Non mi aspettavo un risultato così contro la Juve. Il Napoli è tornato quello ammirato nelle prime 15 giornate di campionato mentre la Juve ha sbagliato tutto. Allegri, anche concettualmente, ha sbagliato la partita.

Io mi sarei aspettato dieci dietro la palla e invece Allegri si è suicidato mettendo Chiesa sull’esterno, al rientro dopo un anno, per contrastare un giocatore come Kvara di una potenza e forza nelle gambe enorme. Il risultato è andato oltre ogni aspettativa perché il Napoli è superiore per intensità, capacità di gestire la partita e mentalità. È difficile trovare una squadra anti Napoli in questo momento. Se continua a giocare così può essere una mina vagante anche in Europa”.