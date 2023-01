Adani: “L’Inter ha sbagliato perché avrebbe dovuto acquistare Dybala”

Paulo Dybala è il calciatore più importante e rappresentativo della Roma. L’argentino è stato decisivo, con una doppietta, in occasione della vittoria dei giallorossi contro la Fiorentina. Ne ha parlato Daniele Adani, ex calciatore, ora apprezzato opinionista, nel corso del suo intervenuto alla Bobo Tv: “Parliamo di un calciatore che è un’opportunità per la Serie A, ma quest’estate è calato il silenzio ad un certo punto ed un bel giorno l’Inter lo ha visto firmare con la Roma. Che smacco per la Beneamata”.

“L’Inter ha sbagliato perché avrebbe dovuto acquistare Paulo Dybala e poi pensare a chi vendere per fare rientrare il forte investimento. L’attaccante è approdato alla Roma e sta trascinando la compagine di José Mourinho. Avrebbe fatto molto comodo anche all’Inter. A proposito dei nerazzurri, non è vero che senza Skriniar non si va in Champions League. Marotta prenda esempio dal Napoli che ha sostituito Koulibaly con Kim e non ci è andato certamente a perdere”, ha aggiunto Adani.