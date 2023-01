Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Roma, pare che Luciano Spalletti abbia dato la domenica di riposo ai suoi giocatori in seguito al big match contro la Juventus.

Previsto quest’oggi, infatti, l’appuntamento a Castel Volturno per la rifinitura in vista della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma domani sera (ore 21:00) allo stadio Maradona.

Bisognerà valutare le condizioni di Politano, alle prese con un fastidio al polpaccio destro.