Mattino – Nino D’Angelo: “Il Napoli ha gioco e classe superiore alle altre…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Nino D’Angelo.

Queste le parole del cantautore partenopeo, il quale ha elogiato la squadra di Spalletti: “Se questo continua a essere il Napoli sarà dura per tutte. Perché ha un gioco e ha una classe superiore. È come un cantante che subito riconosci, anche se lo ascolti solo alla radio: non c’è bisogno di guardarla. Credo che sia una delle squadre più belle d’Europa. Io quella parola non la dico, ma 9 punti dal Milan onestamente iniziano a essere veramente tanti. Ma sono già contento del Napoli per come sta giocando veramente da grande. Sono fiero di essere tifoso del Napoli, dell’allenatore, del presidente e della società. Credo che fino a oggi non abbia rubato nulla, anzi merita tutto quello che ha conquistato. È chiaro che non siamo lì per caso: abbiamo battuto tutte le grandi a parte l’Inter. Ma quella è stata una gara da dimenticare perché quello non era il Napoli“.

Poi, parentesi sugli scontri avvenuti sull’A1: “Quello non è calcio. E parlo ancora da ragazzo della Curva B, uno che non voleva questo calcio. Anzi era contro chi si prendeva a botte. Il pallone è un’altra cosa. È innanzitutto passione. E la passione è una cosa bella. Non dovrebbe far litigare. Bisogna capire che questo non è il calcio e che invece il bello di questo sport è lo sfottò: quello sano, quello divertente ma anche non violento. Davvero non capisco come si possa arrivare a situazioni di questo genere”.