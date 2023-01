L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul match di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese (domani, ore 21, stadio Maradona).

Il quotidiano pone l’accento sulla probabile formazione che Spalletti schiererà in campo.

Raspadori e Simeone potrebbero partire dal 1′, così come Ndombele ed Elmas. In difesa, spazio a Ostigard e, sulla fascia destra, da non escludere il debutto in maglia azzurra dell’ultimo acquisto del club, Bartosz Bereszyński.