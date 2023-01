Cucci: “Il Napoli sta volando, è una goduria vederlo in campo”

In occasione della trasmissione radiofonica Radio Goal andata in onda a Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista storico Italo Cucci ha espresso il proprio punto di vista in merito al big match Napoli-Juventus che come ricordiamo si è concluso con la manita in favore degli azzurri. Ecco le sue parole: “Il Napoli sta volando, che goduria vederlo in campo. Ma venerdì sera Allegri si è suicidato: per fare la figura di quello che non ha paura, ha cercato di giocarsela a viso aperto, commettendo un grosso errore. La Juve ha provato a giocare come il Napoli, piacendo ai tifosi, ma così facendo si è consegnata agli azzurri“.