Svolta storica per il calcio italiano nella partita di Coppa Italia di Napoli-Cremonese, che si disputerà al Maradona, sarà presente la terna arbitrale composta da Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Al var ci saranno invece, Di Bello come quarto uomo, Marini al Var e Muto per l’Avar. Non è la prima volta per la Caputi che infatti aveva già fatto il debutto in serie A in occasione della partita Sassuolo-Salernitana: diciotto falli fischiati, due cartellini gialli e un rigore. Anche Francesca Di Monte ha già calcato il prato di uno stadio in occasione di due partite in serie B e il match Udinese-Verona dove ha assistito Matteo Marchetti. Tiziana Trasciatti ha debuttato come secondo assistente in occasione della gara di Serie A Fiorentina-Salernitana.