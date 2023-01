Marco Tardelli, ospite al 90′ esimo minuto, è sicuro della vittoria del Napoli per lo scudetto: “Credo che il Napoli ha qualcosa di positivo che Spalletti è riuscito a dargli. Giocano tutti bene, corrono e si divertono molto. Credo che il campionato sia chiuso. La Juventus? La difesa dei bianconeri è totalmente sparita. Chiesa è forte in avanti ma uno così deve aiutare la squadra. Non gli da colpe ma devi capire entrambe le fasi anche da attaccante”.