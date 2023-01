Serie A, risultato primo tempo. L’Atalanta travolge la Salernitana nei primi 45′

Serie A. Nei primi 45 minuti, al Gewiss Stadium è dominio totale da parte della Dea di Gasperini. Risultato netto di 5-1. Apre le marcature Boga, alla prima da titolare in stagione. Non passa molto e la Salernitana ristabilisce la parità con il gol di Dia. Dura poco la parità, perché da qui l’Atalanta dilaga. Prima Lookman su rigore, poi Scalvini di testa. Ancora rigore per la Dea su fallo di Fazio, questa volta si presenta Koopmeiners che sbaglia il rigore, ma sulla respinta trafigge Ochoa. Negli ultimi minuti del primo tempo, si iscrive alla festa anche Hojlund, a segno dopo una grande cavalcata. Risultato di 5-1 dopo 45′!