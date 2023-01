Repubblica – Spalletti ha avuto un’unica preoccupazione dopo la vittoria contro la Juventus

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive su Spalletti e la sua squadra, tornata ad allenarsi nella giornata di sabato dopo la vittoria contro la Juventus. Questo il breve pezzo: “Spalletti alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria contro la compagine bianconera ha avuto un’unica preoccupazione: mantenere tutti con i piedi per terra fino a giugno. Non sarà facile, anche perché il Napoli non sarà seguito dai propri tifosi in trasferta fino alla partita contro il Torino in programma il 19 marzo”.