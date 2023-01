Napoli, marcia di avvicinamento alla Coppa Italia: subito allenamento per gli azzurri e domenica libera prima della Cremonese

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola riprende la marcia di avvicinamento al prossimo impegno in Coppa Italia del Napoli con la Cremonese.

Ripresa immediata degli allenamenti a Castel Volturno, si legge sul quotidiano, con Spalletti che ha comunque deciso di regalare la domenica libera ai suoi dopo la prestazione super messa in campo venerdì con la Juventus.

Gli azzurri in campo venerdì si sono allenati ieri, subito dopo la vittoria contro i bianconeri, con classico lavoro di scarico in palestra. Il resto del Gruppo, che verosimilmente giocherà titolare in Coppa, ha svolto una prima fase di attivazione ed esercitazione tecnica, oltre alla partitina a campo ridotto.