Damascelli attacca Spalletti: “Viscido e falso nel saluto ad Allegri”

Damascelli, giornalista per Il Giornale, in un fondo scritto per il quotidiano è tornato sull’episodio che ha coinvolto Allegri e Spalletti al termine di Napoli-Juventus. Ecco il breve pezzo: “A fine partita, Spalletti con postura viscida e falsa ha offerto la stretta di mano ad Allegri che stava scappando verso gli spogliatoi. Il tecnico toscano sponda Juventus si è poi fermato per salutare Spalletti, sfiorandolo con una carezza. Spalletti è lo stesso che aveva rifiutato di salutare Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca. Il Napoli è meritatamente da scudetto, ma la sua educazione nei confronti dei colleghi è da retrocessione”.