Cura Spalletti efficace per Osimhen: il nigeriano non protesta più e allarga le braccia solo per caricare i compagni

Sembra un calciatore nuovo il Victor Osimhen che segue il ritorno in campo dopo l’ultimo infortunio di ottobre. Il giocatore è migliorato visibilmente ed in più l’uomo, dal punto di vista della maturazione, sembra ormai un professionista completo. La crescità dell’ex talento del Lille, come evidenzia l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, è senz’altro da attribuire al suo allenatore Luciano Spalletti:

“Osimhen ha imparato finalmente a muoversi con le spalle alla porta, oltre ad aver affinato la ricerca della profondità. Il fautore della sua crescita è stato il suo allenatore, Spalletti, che ha saputo dargli rigore e disciplina: non è un caso che non protesti più in maniera esagerata, vada a cercare palla invece di lamentarsi che non arriva, e quando allarga le braccia è soltanto per caricare i compagni”.