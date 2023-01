CdM – La manita del Napoli ha scioccato il Campionato: se gli azzurri continuano così alle altre resteranno solo briciole

Grazie alla manita rifilata alla Juventus venerdì sera, il vantaggio del Napoli sulle inseguitrici è pari a 9 punti sul Milan e 10 sul duo Inter e Juventus. Il messaggio inviato alle rivali è stato chiaro e diretto e l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno evidenzia come “La prova di forza abbia traumatizzato tutto il campionato”, lasciando agli altri aggrappare le proprie speranze solo su eventuali passi falsi della compagine Spallettiana:

“L’altra sera il Napoli ha offerto una dimostrazione di tecnica, tattica e fame agonistica che ha vinto le resistenze non solo della squadra di Allegri ma di tutta la Serie A. Una resa senza condizioni, dinanzi alla quale probabilmente anche i calciatori di Inter e Milan si sono guardati negli occhi e hanno compreso che contro questo Napoli non c’è niente da fare.

Ed è vero, la squadra di Spalletti è di gran lunga la squadra più attrezzata e competitiva del calcio italiano. Ma come spesso accada, la lunga serie di ragioni puntualmente vengono rimosse perché estranee al tipico storytelling che da sempre accompagna il Napoli. La classica narrazione per la quale la Juventus incarnerebbe il Nord produttivo e imprenditoriale, e il Napoli ovviamente la confusione organizzata. La realtà è tutt’altra al momento, ma scardinare la narrazione è difficile, sia per l’evidente disparità di forze editoriali tra Nord e Sud e un po’ per l’autolesionismo che da sempre contraddistingue il racconto napoletano del Napoli“.