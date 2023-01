Nonostante la grande vittoria del Lille di Fonseca per 5-1 contro il Troyes, ci sono brutte notizie per la compagine francese. I Dogues, hanno perso per infortunio Adam Ounas. L’esterno ex Napoli è uscito in barella durante il primo tempo dopo uno scontro con il portiere avversario. L’algerino ha assistito alla ripresa in panchina, sorretto dalle stampelle. L’infortunio dell’esterno sembrerebbe essere serio.