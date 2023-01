Sarri: “Il Napoli al momento ha un grosso vantaggio, se continua così diventa veramente irraggiungibile “

Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli e ora in forza alla Lazio ha parlato quest’oggi in conferenza stampa prima del match con il Sassuolo. All’ex tecnico azzurro è stata fatta anche una domanda sulla sua ex squadra che al momento sembra fare un campionato a parte. Il Napoli secondo il suo ex tecnico potrebbe diventare imprendibile se dovesse continuare a giocare come fatto ieri sera. Queste le sue parole: “Il Napoli ha al momento questo vantaggio, se continua a giocare così lo vedo molto difficile da raggiungere, ma nel calcio ho visto di tutto. Riguardo le parole di Spalletti posso dire che se arriva all’obiettivo si ricorderanno più di lui che di me in futuro”.