Napoli-Juventus Primavera – Gli azzurrini di mister Frustalupi fanno bis e battono di nuovo la Juventus

Questa settimana Napoli e Juventus si sono affrontate più di una volta oltre al match di ieri sera. È toccato ai ragazzi di mister Frustlupi nell’ultima settimana un doppio impegno contro la Primavera bianconera. Nella giornata 14 del campionato Primavera 1 si sono affrontate a Cercola le due compagini dopo il match di Torino in Coppa Italia di martedì vinto dagli azzurrini. Senza ombra di dubbio questa settimana non è stata felice per tutto l’ambiente bianconero, che dopo la sconfitta della prima squadra per 5-1 al ‘Maradona’ viene sconfitta per 2-1 dai ragazzi di mister Frustalupi. Gli azzurrini vanno sul doppio vantaggio nel primo tempo con la doppietta di Spavone, e al minuto 74 Hasa riapre i giochi. I giovani azzurri nonostante 20 minuti di sofferenza finale riescono a portare a casa un successo importantissimo per la classifica del campionato Primavera 1 e sale ora a 16 punti, momentaneamente al tredicesimo posto in classifica.